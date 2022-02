Football (National). Quevilly Rouen Métropole s'incline face à Cholet

Le match

Après un long round d'observation sans véritable occasion, ce sont les visiteurs du soir qui vont parvenir à ouvrir la marque sur un coup du sort, un centre tir de Moussa Sylla qui termine sa course au fond des filets de Nicolas Lemaître à la 35e minute. Menés au score dans cette partie, les Rouges et Jaunes ne tarderont pas à revenir dans la partie puisque sept minutes plus tard, Andrew Jung inscrit son 10e but de la saison sur une frappe en pivot à la suite d'un coup franc obtenu non loin de la surface de réparation. Ce n'est qu'à l'entrée dans le dernier quart d'heure de jeu que les visiteurs reprendront l'avantage dans cette rencontre par Doumbia suite à une glissade de Mickael Nade qui permettra à son équipe de prendre les trois points de la victoire et de remonter à la 3e place au classement.

Prochain rendez-vous

Remontés tout de même à la 9e place du classement, les joueurs de Bruno Irlès recevront Bourg-en-Bresse dans un match en retard de la 3e journée de National vendredi 20 novembre 2020 au stade Robert Diochon.