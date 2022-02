Caen. Bernard Pivot confie ses archives à l'Imec

Il est l'amoureux de littérature le plus célèbre de France : le journaliste et auteur Bernard Pivot, président de l'Académie Goncourt jusqu'en 2019, confie ses archives à l'Institut mémoires de l'édition contemporaine (Imec), basé à l'abbaye d'Ardenne, à Caen. Parmi ces documents, on retrouve notamment "tous les dossiers de réalisation des émissions télévisées, ainsi que leurs textes-concept, des transcriptions d'entretiens, une correspondance générale avec les éditeurs et les auteurs et des dossiers spécifiques de polémiques", précise l'Imec dans un communiqué publié vendredi 13 novembre. Bernard Pivot est l'ancien présentateur d'Apostrophes et de Bouillon de Culture, des émissions qui ont vu défiler de grands noms de la littérature.