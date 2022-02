Le Havre. Agressé pour sa casquette et son smartphone

Un adolescent de 16 ans s'est violemment fait agresser samedi 7 novembre au Havre. Les faits ont débuté sur la passerelle des Docks Vauban, où il s'est fait aborder par deux autres jeunes qui lui reprochent des regards et lui assènent des coups de poing. L'un d'eux va alors lui voler sa casquette. Ils lui proposent de la récupérer en les suivant dans leur quartier, en l'occurrence le quartier de l'Eure, rue Gravelotte. La victime est entraînée dans un hall d'immeuble, rejointe par quatre autres jeunes qui l'intimident et le forcent à leur remettre sa sacoche. Le même jeune qui lui a volé sa casquette s'empare de son smartphone, présent dans sa sacoche. L'adolescent repart et va prévenir son père. Avec son fils, il retourne sur place, où il retrouve le voleur. La police est prévenue. Elle interpelle le malfrat, un jeune de 18 ans connu des services de police. En garde à vue, il n'a pas reconnu les faits. Il a été écroué en attendant son jugement. Les objets volés n'ont pas été retrouvés. La jeune victime s'est vu prescrire trois jours d'ITT.