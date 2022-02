Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : une deuxième vague plus meurtrière

Dimanche 8 novembre, 70 patients Covid étaient hospitalisés dans la Manche, dont 13 en réanimation, selon les données de la Préfecture. Qu'en est-il dans la plus grande ville du département ? Il y a une dizaine de jours, le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), à Cherbourg, a vu une recrudescence de cas. Depuis, "on est sur des hospitalisations plus régulières", explique Séverine Karrer, directrice du CHPC, mardi 10 novembre. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de cas. "Les hospitalisations sont moins massives mais il y en a tous les jours, et on est sur des niveaux importants, bien au-delà de la première vague", avec aussi plus de décès. Une quarantaine de patients étaient hospitalisés mardi 10 novembre, dont 6 en réanimation, c'est deux fois plus que pendant la première vague. Les plus de 65 ans sont les plus touchés.

Bien que l'activité augmente, "on n'est pas en grande tension", notamment grâce à la déprogrammation d'une partie des opérations non-urgentes. En conséquence, 28 lits sont dédiés aux cas les moins graves (dix lits supplémentaires pourraient ouvrir) et 14 lits peuvent accueillir des patients en réanimation. Enfin, une unité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) assure la prise en charge des patients Covid avant leur retour à domicile.

Quant aux moyens humains, une douzaine de soignants a récemment été formée aux services de réanimation.