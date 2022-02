Calvados. Excès de vitesse : ils font la course à 200 km/h sur la RN 13

Le confinement a donné des idées on ne peut plus insensées à certains automobilistes. Deux collègues ont été pris la main dans le sac à faire la course, vendredi 6 novembre à la sortie du travail. Vers 14 h 40, alors que la gendarmerie effectuait des contrôles sur le RN 13 dans le sens Caen-Bayeux, à hauteur de Saint-Martin-des-Entrées, les deux collègues ont atteint respectivement 201 et 194 km/h, sur une route limitée à 110 km/h.

Le premier, âgé de 43 ans, circulait au volant d'une BMW Série 3 après avoir fait usage de stupéfiants. Le second, âgé de 45 ans, au volant d'une Citroën C4. Les permis des deux conducteurs ont été retirés sur-le-champ. Les véhicules ont été immobilisés et placés à la fourrière.