La Covid-19 ailleurs dans le monde. Un vaccin "efficace à 90 %", une cellule de crise aux Etats-Unis

• Un vaccin "efficace à 90 %" ?

Le laboratoire américain Pfizer et le laboratoire allemand BioNTech ont annoncé lundi 9 novembre que le vaccin qu'ils ont développé contre la Covid-19 était "efficace à 90 %". Une affirmation qui fait suite à à l'essai de grande échelle de phase 3, dernière étape avant une demande d'homologation. Si cette homologation est finalement accordée, les laboratoires pourraient délivrer des dizaines de millions de doses dès cette fin d'année.

• Joe Biden crée une cellule de crise

C'est l'une de ses premières décisions en tant que futur président des Etats-Unis. Quelques heures après sa victoire lors de l'élection présidentielle, le démocrate Joe Biden a annoncé la création d'une cellule de crise, composée d'experts et de scientifique, chargée de préparer une stratégie de lutte contre la pandémie à mettre en œuvre dès le 20 janvier 2021, date de l'investiture du nouveau président. Joe Biden se démarque ainsi de Donald Trump, qui a toujours minimisé la pandémie depuis ses débuts au printemps dernier.

• Une Europe toujours plus meurtrie

Plus de 50 millions de cas de Covid-19 ont été détectés dans le monde dont 12,5 millions en Europe, continent le plus touché. Le nombre de pays mettant en place des restrictions continue d'augmenter. Le Portugal instaure ce lundi 9 novembre un état d'urgence sanitaire. Une interdiction de circuler sur la voie publique s'applique désormais dans 121 communes, regroupant 70 % des habitants du pays. En Roumanie, un couvre-feu nocturne est mis en place et le port du masque devient obligatoire partout en extérieur.

• Pas de confinement imposé pour les personnes âgées

Non, il n'y aura pas de confinement spécifique aux personnes âgées. Interrogé sur le sujet dimanche 8 novembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a écarté cette hypothèse, "objectivement compliquée", sur le plan éthique. Gabriel Attal a également indiqué que "30 % des patients actuellement en réanimation ont moins de 60 ans".

• Les médecins italiens demandent un confinement national

La Fédération nationale des ordres des médecins d'Italie a demandé un confinement national dans le pays. Selon elle, en l'état actuel, il pourrait y avoir 10 000 morts d'ici un mois. Pour l'heure, seules les régions en "zone rouge" sont confinées : la Lombardie, le Piémont et le Val d'Aoste au Nord et la Calabre au Sud.

• Une note d'espoir en Australie

L'Etat de Victoria, au sud de l'Australie, a été le plus touché par la Covid-19. Un confinement très strict y avait été décidé. Les derniers chiffres concernant ce territoire laissent place à l'optimisme. Pour le huitième jour consécutif, aucun décès ni aucun cas de contamination n'ont été signalés dans l'Etat.