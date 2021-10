L'immeuble désaffecté était bien animé...

Rue de Binche, à Maromme, un immeuble désaffecté paraît bien animé... Des individus font des aller-retours entre leur véhicule et le balcon de l'immeuble qu'ils ont escaladé pour pénétrer dans les appartements. Il est aux alentours de 18h30, mercredi 22 août, lorsqu'une équipe de la brigade anti-criminalité arrive sur les lieux.

Ils cueillent les cambrioleurs à leur sortie du bâtiment. L'un d'entre eux, un jeune homme de 21 ans, jette son sac à terre et tente de s'enfuir. En vain. Les deux autres personnes, deux jeunes femmes de 19 ans, habitant Maromme, sont également interpellées. Le sac à dos jeté à terre et le sac de sport trouvé dans le véhicule étaient remplis de cuivre et d'outils comme des marteaux ou des gants. Les trois ont été transférés à l'Hôtel de police.