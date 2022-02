Seine-Maritime. Des dérogations au confinement pour les chasseurs

Le préfet de la Seine-Maritime Pierre-André Durand a pris un arrêté, vendredi 6 novembre, afin d'accorder une dérogation au confinement pour les chasseurs. Il s'agit de permettre la régulation de la prolifération du grand gibier comme les sangliers et cervidés et de certaines espèces sauvages qui "génèrent d'importants dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens en Seine-Maritime", indique le préfet.

La chasse de loisir est interdite

Pour justifier sa décision, le représentant de l'État indique qu'il s'agit de "la période de l'année où la part la plus importante des prélèvements est réalisée". Ces opérations doivent donc se poursuivre, au risque de voir "un accroissement des dégâts".

Dans ce cadre, deux types d'opérations peuvent se tenir pendant le confinement : des battues ou des tirs à l'affût pour des espèces de sangliers et de cervidés (cerfs, chevreuils) ; et la chasse à tir, à l'affût et à poste fixe individuel pour le pigeon ramier et les corvidés (corbeau freux et corneille noire).

"Toute autre action de chasse, relevant de la chasse de loisir, est interdite", précise la préfecture. Les participants aux opérations autorisées doivent remplir une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative".