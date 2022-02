Le Havre. Covid-19 : la 2e vague est là, le personnel fatigue

L'épidémie de Covid-19 sévit particulièrement sur la région du Havre, qui est l'agglomération la plus touchée en Normandie. Mercredi 4 novembre, 105 patients étaient hospitalisés dans les unités Covid du Groupe hospitalier du Havre, dont 20 en réanimation. Ce chiffre ne tient pas compte des malades atteints par la Covid-19 mais traités pour une autre pathologie dans les autres services de l'établissement.

Un accompagnement psychologique pour le personnel

Le personnel soignant est particulièrement inquiet. Depuis la mise en place du Plan blanc, les agents enchaînent des gardes de douze heures. Le syndicat SUD dénonce le manque chronique de personnel, estimant qu'aucune embauche n'a été réalisée entre la première et la deuxième vague de l'épidémie, et un manque de dialogue et de discussions avec la direction, malgré une réunion récente avec Édouard Philippe, maire du Havre.

La fatigue serait telle qu'un psychologue est obligé d'intervenir en interne pour soutenir les soignants.

Selon le syndicat, une cinquantaine de patients sont décédés de la Covid-19 depuis début octobre à l'hôpital Monod. L'épidémie aurait fait un peu moins de 90 morts lors de la première vague

Elisabeth Legagneux - Infirmière à l'hôpital Monod, détachée SUD Impossible de lire le son.

La direction du Groupe Hospitalier du Havre confirme la mise en place d'un dispositif d'accompagnement psychologique des personnels dans ses unités, néanmoins elle réfute le manque de dialogue. Selon elle, une instance d'échanges a été créée, dédiée aux questions liées à la situation de crise sanitaire, permettant de répondre aux questions des représentants du personnel.

L'hôpital précise qu'il ne communique pas sur les chiffres de nombre de patients hospitalisés et de patients décédés, aussi, il ne valide pas les chiffres avancés par les syndicats.