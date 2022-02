Calvados. Reconfinement : des dérogations pour les chasseurs de grand gibier

Il est interdit d'aller à la chasse depuis la mise en place du confinement. À quelques exceptions près. Ce jeudi 5 novembre, le préfet du Calvados a arrêté une liste d'opérations de régulation par la chasse autorisées pendant le confinement. Ces dérogations concernent notamment des espèces susceptibles d'être à l'origine de dégâts importants aux productions agricoles ou à la biodiversité.

Il est donc possible, dans le département, d'aller à la chasse au grand gibier, notamment sanglier et chevreuil, dans le cadre de battue. De même pour le cerf. "En ce qui concerne, le corbeau freux, la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde et le pigeon ramier, ils devront être tirés à poste fixe", précise la préfecture dans un communiqué.

Ces opérations de régulation par la chasse feront l'objet d'une déclaration préalable validée par l'administration (Direction départementale des territoires et de la mer). Le dispositif de déclaration dématérialisée sera ouvert à compter de ce vendredi 6 novembre.