Vos questions, nos réponses. Ma fille est interne, puis-je aller la chercher pour le week-end ?

"Ma fille, mineure, est au lycée à Rennes. Peut-on aller la chercher le vendredi et la déposer le dimanche soir ?" - Yannick, Brécey

"Oui. Votre fille ne peut pas arrêter d'aller en cours et à l'internat au motif qu'elle n'a pas encore le permis. Et pour cause, elle est mineure ! En tant que représentant légal, cochez la case 'Déplacement entre le domicile et le lieu d'enseignement et de formation'. Si vous avez son certificat de scolarité avec vous, c'est encore mieux."

Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.