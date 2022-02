Normandie. Reconfinement : moins de trains, mais concentrés aux heures de pointe

Pour répondre aux consignes sanitaires gouvernementales de limitation des déplacements, la Région Normandie et la SNCF adaptent le plan de transport des trains NOMAD à partir du jeudi 5 novembre. L'ensemble des lignes normandes continuera à être desservi et les horaires seront adaptés aux déplacements scolaires et à ceux des salariés qui ne peuvent pas télétravailler. La première phase d'observation du trafic, réalisée en début de semaine, a montré une baisse significative de la fréquentation.

Le trafic va se concentrer aux heures de pointe (de 7 heures à 9 heures et de 17 heures à 20 heures).

- 5 allers-retours Cherbourg-Caen-Paris

- 9 allers, dont 4 directs, Caen-Paris et 11 retours, dont 5 directs, Paris-Caen

- 2 allers-retours Trouville/Deauville-Paris et un Paris-Trouville/Deauville supplémentaire le vendredi 6 novembre

- 6 allers-retours Le Havre-Rouen-Paris

- 17 allers, dont 6 directs, Rouen-Paris et 16 retours, dont 6 directs, Paris-Rouen

- 2 allers-retours Granville-Paris.

Les fiches horaires sont à retrouver sur le site internet TER Normandie.