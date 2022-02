Cotentin. Contribuez à la création d'une application pour soutenir les commerçants

Alors que les commerces dits non-essentiels ont dû baisser le rideau vendredi 30 octobre, l'heure est à la recherche de solutions pour les soutenir. C'est le raisonnement qu'ont eu Louis Colson et Arnaud Chapon, qui ont créé il y a un an le collectif Terminus des Sciences, basé à Cherbourg-en-Cotentin. Le duo lance aujourd'hui un Hackathon dédié à la création d'un site web ou d'une application mobile qui référence les commerces encore ouverts ou qui organisent le cliquer retirer, et ce, dans tout le Cotentin.

Ouverte à tous, cette expérience collaborative aura lieu pendant 48 heures du vendredi 6 (17 heures) au dimanche 8 novembre (17 heures), mais chacun chez soi, Covid oblige. "On met à disposition des équipes des outils de développement collaboratif et des outils d'échange", explique Arnaud Chapon. L'événement a déjà attiré une quinzaine de participants. L'inscription (gratuite) est encore possible jusqu'au vendredi 6 novembre, midi. L'application ou site web final devrait être disponible dès le lundi suivant, après vote du jury.