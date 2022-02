Flers. Une page Facebook pour soutenir les commerçants et artisans

Pour soutenir les commerçants et artisans de l'agglomération de Flers, la page Facebook "Commerce & Artisanat de Flers Agglo" va être créée. Elle a pour but d'accompagner les commerçants et artisans dans l'e-commerce, de relayer les publications de l'ensemble des commerçants présents sur les réseaux sociaux et de donner de la visibilité aux produits. La page recensera aussi les restaurants et traiteurs qui proposent des services de drive ou livraison.