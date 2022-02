La Glacerie. Élections aux USA : la basketteuse Curteeona Brelove a voté

Qui de Donald Trump ou Joe Biden sera président des États-Unis ? Alors que des dizaines de millions d'Américains se rendent ce mardi 3 novembre aux urnes, Curteeona Brelove, elle, a anticipé le scrutin en votant par procuration. Pas le choix, cette jeune Américaine de 24 ans est arrivée à Cherbourg cet été pour rejoindre l'équipe de Basket (N1) de l'US La Glacerie. Originaire de Floride, elle a voté Joe Biden aux élections américaines. "Honnêtement, en tant que femme noire vivant aux États-Unis, le président Trump ne représente pas un bon leader pour moi." Pour elle, le septuagénaire "soutient beaucoup de haine et de violence. Tout ça fait qu'on ne se sent pas en sécurité. On est en train de revenir en arrière." A contrario, être représentée par une femme de couleur comme Kamala Harris en tant que vice-présidente serait un grand pas en avant pour la sportive, qui a déjà fait l'objet de réactions racistes. "Joe Biden et Kamala Harris résonnent avec les choses dans lesquelles je crois, et pas seulement en tant que femme, mais en tant que femme noire."

