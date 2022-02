Caen. Objectif atteint pour la Rochambelle à distance : 98 000 € récoltés !

C'est une édition inédite qu'a vécue La Rochambelle cette année. Bouleversée par la Covid-19, la course caennaise s'est tenue à distance. Chaque participante inscrite recevait son "pack Rochambelle", dont un t-shirt, et avait pour objectif de courir 5 km et d'envoyer une photo à l'organisation sur les réseaux sociaux de l'événement du 17 au 25 octobre. Mission réussie ! 8 500 femmes ont participé à cette célèbre course rose solidaire. Au total, 98 000 euros ont été collectés au profit de la lutte contre le cancer du sein. "C'est un peu inespéré de collecter presque 100 000 euros dans le contexte actuel. On a collecté plus de la moitié en moins de quatre semaines, se réjouit l'organisation. On n'y croyait pas quand on voyait les inscriptions défiler tous les jours."