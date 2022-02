Normandie. Le péage gratuit pour tous les professionnels de santé

La solidarité se poursuit auprès du personnel soignant dans cette deuxième vague de la crise sanitaire. Comme lors du premier confinement, le péage est désormais gratuit pour tous les professionnels de santé.

Un formulaire en ligne

Cela s'applique pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Les groupes autoroutiers Sanef, APRR et ATMB s'associent pour rembourser chaque soignant, sous réserve d'un justificatif de la profession et des attestations de péage. "Cette mesure s'applique de façon rétroactive", précise la Sanef. Chaque médecin, infirmier, chirurgien, brancardier et tous les personnels soignants sont invités à remplir un formulaire en ligne disponible sur le site de la Sanef.