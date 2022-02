La Covid-19 ailleurs dans le monde. La police au chevet des ambulances, des librairies qui restent ouvertes... en Belgique

• Le bilan mondial de l'épidémie

L'épidémie de Covid-19 fait toujours des ravages dans le monde. Le dernier décompte réalisé par l'AFP fait état, lundi 2 novembre, de plus de 1,2 million de décès depuis le début de l'épidémie, pour, au total, plus de 46 millions de cas. Si les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé, avec plus de 230 000 victimes, c'est en Europe que la pandémie progresse le plus rapidement.

• Les véhicules de police se transforment en ambulances

C'est en Bulgarie que ça se passe. Pour faire face à la deuxième vague, le gouvernement a fait appel aux forces de l'ordre pour transporter les malades dans les hôpitaux, les ambulances ne suffisant plus. Dix minibus vont ainsi venir en renfort des ambulances publiques.

• Les librairies restent ouvertes... en Belgique

Alors qu'en France, les librairies restent fermées au grand dam de certains, la Belgique a fait le choix contraire, comme l'indique le quotidien belge Le Soir. Le gouvernement a estimé que les librairies sont essentielles à la santé mentale des habitants.

• 5 000 verbalisations pour non-respect du confinement en France

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé ce lundi 2 novembre au matin. Les forces de l'ordre ont effectué plus de 100 000 contrôles depuis l'entrée en vigueur du nouveau confinement, vendredi 30 octobre. Près de 5 000 verbalisations pour non-respect du confinement, avec une amende de 135 €, ont été dressées. Le ministre a annoncé le renforcement des contrôles à partir de ce lundi.

• Attentats de janvier 2015 : le procès suspendu

Le verdict devait être rendu vendredi 13 novembre. Il attendra encore. Le procès des attentats de janvier 2015 est suspendu toute la semaine. En cause : le dépistage positif du principal accusé Ali Riza Polat. Les neuf autres accusés ont été examinés ce week-end. Tous ont été placés à l'isolement. Pour rappel, le procès des attentats contre Charlie Hebdo a débuté le 2 septembre.