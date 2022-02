Education. Kylian Mbappé soutient enseignants et élèves en ce jour de rentrée

Entre crise sanitaire et hommage à Samuel Paty, la rentrée des classes après deux semaines de vacances laissera une marque indélébile dans l'esprits des enfants mais aussi des enseignants. Bien conscient de sa notoriété et de la valeur de sa parole, l'attaquant du Paris-Saint-Germain Kylian Mbappé a twitté un message de soutien à celles et ceux qui ont retrouvé leur classe ce matin. Un message de paix et de respect aussi important sur un terrain... que dans la cour de récré.

L'école de la République, c'est comme une équipe de football.

Les professeurs, c'est comme nos entraîneurs.

Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble.

Écouter, partager, s'entraider... À l'école comme sur le terrain, SOYONS UNIS 🙏🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 2, 2020