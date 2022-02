[Photos] Calvados. Les EHPAD face à la Covid-19 : "On travaille dans la peur tout le temps"

Laetitia Jourdain, aide soignante référente, travaille à l'EHPAD de Cagny depuis 12 ans. Au premier confinement lié à la Covid-19, elle a travaillé sans compter les heures. Cet été, les équipes de l'EHPAD n'ont pas relâché leurs efforts. Aujourd'hui, elle a des cernes sous les yeux : "Je suis un peu fatiguée. Il faut faire attention à tout. C'est dur moralement. On travaille dans la peur tout le temps."

"Pour ceux qui le prenaient mal, tant pis"

Afin de protéger ses patients, une priorité dans son métier, elle énumère les contraintes : "Plus de soirées entre amis, pas de bisous et toujours garder les distances." Elle déplore le relâchement de la population cet été : "Tout le monde se faisait la bise. Moi, j'ai toujours dit que je travaillais en EHPAD et que je protégeais mes résidents. Pour ceux qui le prenaient mal, tant pis."

Au printemps, Laetitia Jourdain s'était posé la question de s'isoler de sa famille : "J'avais demandé aux responsables s'il y avait une solution pour se confiner. Une association a prêté des logements. Et certaines aides-soignantes l'ont fait. Si on me l'avait demandé, je l'aurais fait." Savoir qu'elle peut être porteuse de la Covid-19 et contaminer ses résidents est une "responsabilité lourde à porter", selon elle.

"Avec ma petite dernière, si on veut se faire un câlin, on met les masques"

De son côté, Laure Deshaye est animatrice dans l'établissement. Son rôle : "Remettre du baume au cœur. Voir les résidents sourire, ça fait du bien à tout le monde !" Seulement, la situation sanitaire apporte des barrières sociales qui ne sont pas naturelles pour elle : "Un résident qui a besoin de tendresse et va nous prendre la main, malheureusement, il faut aller se laver les mains derrière." Elle souhaite également préserver les résidents du climat de morosité : "On ne montre pas notre inquiétude devant les résidents. Beaucoup d'entre eux ont vécu le confinement comme une punition." Laure Deshaye est maman de trois filles. La gorge serrée, elle admet que c'est très difficile. Sa conscience professionnelle la suit jusque chez elle : "Avec ma petite dernière de 13 ans, si on veut se faire un câlin, on met les masques."

Clément Vinclet, directeur de l'EHPAD de Cagny, qui accueille 75 résidents et compte une équipe d'environ 60 salariés, explique que "tous les soignants qui entrent dans l'établissement sont testés avant".

L'établissement n'a enregistré aucun décès lié à la Covid-19 depuis le début de l'épidémie. "Il y a eu seulement trois cas, deux résidents et un membre du personnel. Nous avons tout de suite stoppé la contamination." Le directeur voue une admiration pour ses équipes, qui "avec l'arrivée de cette seconde vague, se sont remises en mode combat. Les équipes sont fatiguées mais elles tiennent."