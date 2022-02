Les Chambres de commerces et d'industrie (CCI) de Normandie ont lancé une cellule téléphonique pour venir en aide aux entrepreneurs et entreprises normandes pendant la crise sanitaire. Dès à présent, une dizaine de collaborateurs accompagnent les chefs d'entreprise et les aiguillent vers des conseillers experts. 02 32 100 520, de 9 heures à 17 h 30 tous les jours.

rouen-metropole.cci.fr/covid-19-et-entreprises