Le super-typhon Goni s'abat sur les Philippines, plus de 300.000 personnes évacuées

France-Monde. Le super-typhon Goni, le plus puissant de cette année, s'est abattu dimanche aux Philippines où les autorités font état de conditions "catastrophiques", après avoir évacué plus de 300.000 habitants en prévision d'inondations et de vents "destructeurs".