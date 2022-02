Six nations: la France bat l'Irlande, l'Angleterre sacrée

France-Monde. Le XV de France a bouclé son Tournoi des six nations 2020 sur une victoire 35-27 devant l'Irlande, samedi, synonyme de deuxième place derrière l'Angleterre, sacrée pour la septième fois depuis 2000 et le passage à six nations.