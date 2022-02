Normandie. Commerces : de nombreux élus interpellent le Premier ministre

Ils sont tous d'accord sur une chose : le manque d'équité entre la fermeture des commerces de proximité et le maintien de l'ouverture des grandes surfaces depuis la mise en place de ce confinement il y a deux jours. Comme partout en France, de nombreux élus, maires et députés de Normandie ont adressé des lettres au Premier ministre Jean Castex ce samedi 31 octobre. Le maire de Caen, Joël Bruneau en fait partie, soutenu par l'association des commerçants des Vitrines de Caen. "Il n'est pas acceptable pour nos commerces de proximité, qui ont été d'une rigueur absolue depuis le déconfinement, de ne plus pouvoir exercer leur métier lorsque de grandes structures peuvent encore ouvrir", déplore-t-il.

Le décret du gouvernement précisant la liste des commerces " essentiels " est, de l'avis de tous, incompréhensible.

Il n'est pas acceptable pour nos commerces de proximité, qui ont été d'une rigueur absolue depuis le déconfinement, de ne plus pouvoir exercer leur métier 1/4 pic.twitter.com/nbuaFuWiba — Joël Bruneau (@joelbruneau) October 31, 2020

Cette mesure est jugée "injuste et discriminatoire" par Joaquim Pueyo, le maire d'Alençon. A l'approche des fêtes de Noël, le député du Calvados Christophe Blanchet veut éviter cette "concurrence déloyale entre les petites et moyennes entreprises et les grandes enseignes". Le maire de Cherbourg Benoît Arrivé s'associe de son côté aux autres maires de France.