Alençon. Le centre hospitalier augmente sa capacité d'accueil de patients Covid

Comme tous les hôpitaux, le Centre intercommunal d'Alençon-Mamers (Orne/Sarthe) a déclenché son Plan blanc. Les activités hospitalières non urgentes sont déprogrammées. Sur le site d'Alençon, la chirurgie est réduite à 28 lits d'hospitalisation et 10 places en ambulatoire, pour redéployer les moyens humains et techniques sur la Covid-19. Concernant l'accueil des malades du coronavirus : 12 lits en hospitalisation de courte durée s'ajoutent depuis jeudi 29 octobre aux 8 lits déjà existants. Sur l'autre site de Mamers, 12 lits sont aussi désormais affectés à la Covid. D'ici lundi 2 novembre, la capacité du service d'hospitalisation Covid d'Alençon sera encore augmentée, à 22 lits, et la capacité de réanimation passera de 8 à 12 lits.