Alençon. Hommage à Samuel Paty dans toutes les écoles, un prof d'histoire témoigne

La rentrée a lieu lundi 2 novembre, avec une matinée d'hommage dans tous les établissements scolaires de France, à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géo décapité le vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Les élèves ne feront leur rentrée qu'à 10 heures, pour laisser aux équipes enseignantes le temps d'échanger. Puis une séquence pédagogique sera organisée dans les classes, pour reparler des faits et réaffirmer les principes de la République, dont la liberté d'expression. Christophe Bayard est professeur d'histoire au collège Louise-Michel, à Alençon : "La liberté d'expression est un thème évoqué en éducation morale et civique. On va réagir tous ensemble à quelque chose de très violent, que les profs mais aussi les élèves ont vécu. Ça dépasse l'entendement. Il va y avoir besoin de beaucoup en parler." Lundi en fin de matinée, dans tous les établissements scolaires, les élèves seront rassemblés pour une lecture de "La lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès, avant de respecter une minute de silence.