Rouen. Une box pour faire pousser ses propres légumes, même en ville !

Faire pousser ses propres légumes à la maison, c'est bien beau, mais encore faut-il en avoir la place. Pour ceux qui ne vivent pas à la campagne, une solution made in Rouen permet de les produire sur sa terrasse, son balcon ou dans son appartement. Derrière cette idée, trois jeunes Normands qui se sont rencontrés à l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Rouen : Kévin Boudard, Hugo Mendes et Alexis Pipart. "On est vraiment devenus amis en troisième année de licence et on a toujours voulu monter quelque chose ensemble, rembobine le premier. On s'est rendu compte que l'agriculture urbaine progresse, que les gens veulent mieux manger." Ainsi est né Grénéo, à l'automne 2019.

Un passe-temps pour le confinement

Son concept est simple, surfant sur le modèle des box très en vogue en ce moment : "On reçoit chez soi tout ce qu'il faut : les graines, le terreau, les conseils pour les faire pousser", poursuit Kévin Boudard. Une initiative qui se veut "ludique et accessible à toute la famille", notamment grâce au livret d'instructions illustré.

Sur leur site internet ou dans quelques points de diffusion, comme par exemple certains magasins Biocoop, plusieurs formules sont proposées, de la plus basique pour une trentaine de pieds de différentes espèces à 22,90 € jusqu'aux box thématiques à 39,90 €. "Par exemple, dans la box apéro, il y a tout le matériel nécessaire et des graines pour faire pousser des tomates cerises jaunes, de la menthe, des radis roses, des mini-carottes et des mini-pastèques qui ont plutôt le goût de concombre", présente Hugo Mendes. Depuis quelques jours, la box saisonnière d'hiver propose des aromates, qui pousseront plus facilement à l'intérieur.

Depuis le lancement officiel, en mars 2020, plus de 800 box se sont déjà vendues. Pour continuer à se développer et bientôt pouvoir en vivre, les trois jeunes hommes misent beaucoup sur les fêtes de fin d'année, avec cette idée cadeau un peu originale. Mais ils pourraient également être surpris par la phase de reconfinement qui débute. "Pendant le premier confinement, au moment du lancement, on avait été très agréablement surpris par l'accueil que nous avions reçu et les premières ventes étaient assez intéressantes", admet Kévin Boudard, qui n'exclut pas un succès aussi important pour les mois plus froids.

Car c'est une autre force du produit, à laquelle ils n'avaient pas réfléchi quand la Covid-19 ne faisait pas partie du paysage : entre deux livres et un peu de pâtisserie, le jardinage est un autre bon moyen de passer le temps. Même en ville !