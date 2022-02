Orne. Reconfinement : l'agriculture normande craint une baisse de ses revenus

Quelles conséquences économiques risque d'avoir le reconfinement, annoncé par Emmanuel Macron mercredi 28 octobre, sur l'agriculture normande ?

L'Ornaise Anne-Marie Denis, présidente de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricole de Normandie, craint que le ralentissement économique engendre une baisse de pouvoir d'achat des consommateurs. Cela se traduirait par une baisse de la consommation alimentaire, "et se répercuterait sur le monde agricole, par une baisse de ses revenus", pour Anne-Marie Denis. "Mais, comme lors de la première vague, les agriculteurs seront bien présents pour nourrir les Français." Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Normandie pèse plus de 40 000 emplois.