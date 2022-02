Caen. Reconfinement : "On n'a pas le choix que de subir une fois de plus"

Suite à l'annonce du reconfinement mercredi 28 octobre par le chef de l'État, Emmanuel Macron, les bars et restaurants sont de nouveau durement impactés.

"C'est triste qu'on se retrouve à nouveau dans cette situation-là, à devoir fermer à nouveau nos commerces", s'inquiète Jérémy Poullenec, patron du bar restaurant La Belle Équipe dans le centre-ville de Caen. "On n'a pas le choix que de subir une fois de plus", poursuit-il. Une activité complètement stoppée dès demain soir qui va obliger ce restaurateur à mettre ses deux salariés en chômage partiel comme en mars dernier. "On attend de voir ce que l'État va mettre en place pour nous aider dans les jours à venir", termine le restaurateur, dépité par la situation.