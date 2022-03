Normandie. Une nouvelle école pour former des chercheurs en chimie

Une nouvelle École universitaire de recherche (EUR) a ouvert ses portes à la rentrée 2020. Son nom : XL-Chem. Elle est portée par les universités de Caen, de Rouen et du Havre et par deux écoles d'ingénieurs, l'ENSICaen et l'INSA de Rouen Normandie, ainsi que huit laboratoires. "XL-CHEM a pour ambition de faire de la Normandie un centre de recherche et de formation européen majeur pour la chimie moléculaire", indique le président de Région Hervé Morin.

L'école favorise les échanges à

l'international

Concrètement, cette école, soutenue par l'État à hauteur de 4,1 millions d'euros, vise à former de futurs managers en chimie moléculaire, macro-moléculaire et médicinale, là où la Normandie est le second bassin de production de médicaments en Europe. Cette école accueille des étudiants en Bac +3, "qui sortent d'une licence en chimie", explique Pierre-Yves Renard, professeur à l'Université de Rouen et porteur du projet. Ils sont choisis sur dossier et entretien. Au total, dix étudiants en master 1, cinq en master 2 et dix-sept doctorants font partie de cette première promotion. Ils suivent au quotidien des cours dans des laboratoires. "Un mentor leur donne un projet de recherche qu'ils pourront développer pendant les deux années de master." Libre à eux de poursuivre ensuite en doctorat. Les élèves vont aussi, dans le cadre de leur cursus, suivre des cours en anglais donnés par des universitaires étrangers. Différents masters sont proposés : synthèse organique ; arômes, parfums et cosmétiques ; chimie analytique, polymères et surfaces. Quelle que soit la spécialité, l'idée, à terme, est de former de futurs managers en chimie dans des entreprises, start-up ou dans le domaine public au Centre national de la recherche scientifique.