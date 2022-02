Caen. La polyclinique du Parc débloque des lits pour les patients Covid

Après le CHU de Caen, il est probable que tous les hôpitaux normands activent un plan blanc prochainement. Selon nos informations, il pourrait se mettre en place dès ce jeudi 29 octobre. Afin d'anticiper au mieux l'afflux de patients Covid, la polyclinique du Parc à Caen tente de trouver des solutions en interne. Six lits, deux en réanimation et quatre en soins intensifs, ont déjà été libérés pour pouvoir prendre en charge des personnes atteintes de la Covid-19. "Ils sont réservés dans l'unité de surveillance continue. L'objectif est de libérer des lits et des ressources en professionnels de santé", indique la direction. Vendredi 23 octobre, deux patients atteints du virus au CHU de Caen ont été transférés en soins intensifs à la polyclinique du Parc.