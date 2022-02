Caen. Storigin, un bon moyen d'apprendre  en s'amusant 

Un univers inspiré de la japanimation et de Miyazaki, des musiques composées par des musiciens professionnels et une imagination débordante : c'est ainsi qu'est née l'application Storigin. C'est en 2016 qu'Edwige, professeur des écoles, et son époux David Namboka, ingénieur en informatique, rejoignent Normandie Incubateur et se lancent dans l'aventure de l'entreprenariat. "On a voulu créer un univers divertissant pour que les enfants n'aient pas l'impression de travailler, mais plutôt de s'amuser." Leurs objectifs : venir en aide aux parents perdus quant à l'utilisation du numérique de leurs enfants mais aussi pallier la baisse croissante du niveau scolaire en mathématiques.

Storigin, une histoire de famille

C'est en voyant leurs deux filles, Inès 5 ans et Norah 10 ans, grandir que la question du numérique à la maison s'est posée. "En tant que parents, cela nous faisait peur. Comment trouver du bien-être digital à la maison sans laisser nos filles trop souvent devant les écrans ?", confie Edwige. En tant qu'enseignante, Edwige explique également avoir remarqué une diminution importante des résultats aux évaluations nationales de mathématiques dans les écoles. "Les compétences des élèves ont chuté. C'est une matière qui fait peur, même aux parents", raconte l'enseignante. Ensemble, le couple décide d'allier ses compétences et crée Storigin, une application qui permet d'apprendre en s'amusant et surtout de limiter le temps passé devant les écrans.

À travers six jeux développés avec les programmes établis par l'Éducation nationale, Storigin permet aux enfants de 2 à 10 ans d'apprendre tout en s'amusant. Prendre le temps et montrer que ce n'est pas grave de se tromper : c'est la devise du couple. "On veut que les enfants puissent prendre le temps de réfléchir. Ensuite, les parents peuvent suivre leur évolution via l'application Storigin family." Pour toutefois respecter la notion de bien-être numérique, une notification rappelle le temps passé devant les écrans. "Les parents peuvent également contrôler et bloquer le temps d'écran. De notre côté, nous les incitons à faire des activités manuelles ou sportives par l'envoi de petites notifications", explique David. Désormais, l'heure est à la commercialisation. Pour financer leur projet, le couple a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Une fois le pack acheté, l'application est téléchargeable gratuitement sur tout type de smartphone. "On a beaucoup d'autres projets pour la suite. On va développer d'autres jeux, comme par exemple l'écriture cursive", termine David Namboka.