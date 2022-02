Grand-Couronne. Petit bleu et petit jaune : un album jeunesse adaptée pour la scène

La compagnie La Bande-songe basée à Saint-Pierre-lès-Elbeuf a imaginé cette année ce spectacle accessible dès deux ans, inspiré du livre de Léo Lionni publié à l'École des loisirs. Camille Senecal nous explique comment elle a adapté ce livre.

Que raconte l'histoire imaginée par Léo Lionni ?

Ce livre pour enfants publié en 70 raconte une histoire d'amitié entre deux taches de couleurs, l'une jaune, l'autre bleu. Au contact l'une de l'autre, elles deviennent vertes et leurs parents voient cela d'un mauvais œil. L'album jeunesse est illustré de manière très simpliste, mais il est empreint d'une grande douceur et de beaucoup de poésie. C'est un livre très touchant, qui délivre un message de tolérance car il parle en fait de différences et de partage.

Comment travaillez-vous le rapport musique et vidéo au sein de la compagnie ?

Petit bleu et petit jaune est notre 4e création. La Cie la Bande-songe, créée par Yann Mauger et moi-même, se concentre sur le lien entre image et musique dans l'espace de représentation et conçoit des spectacles pour enfants. Yann est musicien, je suis vidéaste et musicienne, et nous avons eu le désir de conjuguer nos pratiques pour réfléchir à de nouvelles façons de faire interagir musique et vidéo. Dans notre premier spectacle Imagophonie, c'est la musique qui donne vie à la vidéo. Nous avons aussi composé un conte musical sans/100 visages et un concert illustré : Strange meetings. Pour nous, la musique et la vidéo sont deux vecteurs de narration. Avec Petit jaune et petit bleu, nous revenons à une forme plus classique : celle du ciné-concert, mais c'est un spectacle conçu pour les plus petits.

Comment la musique et la vidéo reconstituent l'esprit du livre ?

Avec l'accord de L'École des loisirs, nous avons pu reprendre les images de l'album que nous avons animé en 2D. Il a fallu trouver des subterfuges pour donner vie à ces personnages. Ici, la musique complète la narration puisque ce sont des textes de l'album qui sont mis en musique. La musique a été composée en fonction des émotions des personnages. Mais il y a aussi de la magie : les personnages sortent de l'écran par des moyens très simples, mais qui font beaucoup d'effet sur les petits ! Ils s'émerveillent vraiment quand les larmes des personnages quittent l'écran de projection. C'est notre façon de restituer l'esprit poétique de l'album et de redonner le sourire aux enfants et à leurs parents.

Y a-t-il déjà eu d'autres adaptations de cet album ?

Le livre a marqué des générations de lecteurs et la scène s'est déjà emparée à plusieurs reprises de cet album jeunesse. Il est tellement beau par sa simplicité et son message qu'il mérite d'être honoré. Cependant, c'est principalement sous forme de théâtre d'objets qu'il a été adapté à la scène.

Pratique. Mercredi 4 novembre à 10 heures à l'Avant-scène à Grand-Couronne. 2,50 €. Résa au 02 32 11 53 55