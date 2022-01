Val-au-Perche. Et pourquoi ne pas faire son service civique auprès des personnes âgées ?

Âgé de 19 ans, Maël Bourgoin est un jeune habitant de Val-au-Perche qui a été retenu pour une mission d'intérêt général dans sa ville. Avec un contrat de 24 h par semaine jusqu'en juin 2021, "il a pour mission de créer du lien intergénérationnel à la résidence autonomie des Quatre Vents, mais aussi auprès des seniors (en lien avec les écoles, la crèche, les accueils de loisirs…). L'un de ses objectifs est d'animer et proposer des sorties, des jeux, des ateliers thématiques, encourager et accompagner les personnes âgées aux activités culturelles et sociales de la commune", explique Martine Georget, adjointe au maire. Mardi 20 octobre, Maël a invité les résidents de la résidence autonomie à un goûter pour leur présenter les activités qu'il compte mettre en place et notamment des ateliers de bricolage pour réaliser des décorations de Noël afin d'égayer la résidence autonomie. Elles commenceront dès le mardi 27 octobre, puis seront renouvelées chaque mardi. Si la situation sanitaire le permet, elles seront également ouvertes aux personnes extérieures qui souhaitent participer.