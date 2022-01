Caen. Hockey (D1) : Au bout du suspense, Caen retrouve la victoire à Montpellier

Enfin une victoire pour les Drakkars ! Après trois défaites consécutives (toutes compétitions confondues), les Calvadosiens se déplaçaient à Montpellier. Ces derniers commençaient tout juste leur championnat contre les Normands, après deux reports. Pourtant, pour retrouver la victoire, les Caennais ont dû rattraper leur retard (1-1), avant de s'imposer au bout des tirs au but (1-2). Caen est 11ème.

Le match

Au début de la rencontre, les deux équipes ont fait preuve d'indiscipline, accumulant les pénalités. Par la suite, le jeu s'est avéré plus discipliné. Pour autant, aucune équipe n'a été capable d'ouvrir le score au cours de cette période (0-0, 20').

En deuxième période, les deux équipes se sont plus engagées. Les Montpellierains ont réussi, malgré leur manque de préparation, à ne pas être débordés par les Drakkars. Sur la fin, les deux camps ont de nouveau été indisciplinés, mais la marque est restée vierge (0-0, 40').

Proches de la correctionnelle dans le dernier tiers

Dans le dernier tiers, les deux équipes ont cherché à trouver la faille dans la défense adverse. Et ce sont les Vipers qui ont ouvert le score par Plantrou (1-0, 52'). les Drakkars ont alors été contraints à une réaction, lorsque Bastien Zago a marqué, et poussé les équipes en prolongation (1-1, 58' et 60'). Lors de la prolongation, aucune équipe n'a su faire la différence (1-1, 65').

Place alors aux tirs au but. Devin a permis au HCC de prendre l'avantage (0-1), avant que Gapa ne remette les équipes à égalité (1-1). Au 4e tir, Menard a permis à Caen de repasser devant (1-2), avant que Prosvic ne scelle le sort de ce match (1-3).

La fiche technique

Montpellier - Caen : 1-2 (0-0, 0-0, 1-1. Prl. : 0-0. Tirs au but : 1-3). 500 spectateurs.

Montpellier : But : E.Plantrou (ass. A.Marra, 51'12). Tirs au but : Réussi : P.Gapa. Manqués : A.Gordon, A.Marra et M.-A. Gagnon. Pénalités : 22'. Entr. : Raimonds Danilics.

Caen : But : B.Zago (ass. E.Aurard et E.Alvarez, 57'08). Tirs au but : Réussis : P.-A. Devin, A.Menard, J.Prosvic. Manqués : L.Benoit, J.Lavonen. Pénalités : 12'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Lors de la 4ème journée, les Drakkars recevront les Bisons de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) le samedi 31 octobre à 20 h 30. Cependant, l'heure de début du match est susceptible d'évoluer du fait du couvre-feu, afin d'avoir du public.