L1: réactions réussies pour Marseille et Paris, nouveau leader

Le Covid-19 se réinvite en effet sur les pelouses de Ligue 1, avec ce premier match reporté depuis le mois d'août, en raison de 11 joueurs testés positifs dans l'effectif lensois à la veille de la rencontre initialement prévue dimanche à 13h00.

Ailleurs en Ligue 1, les matches sont bien censés se tenir malgré les chiffres toujours plus menaçants du virus, et deux d'entre eux ont accouché de résultats logiques samedi pour le PSG et l'OM, des résultats surtout exigés après deux défaites inaugurales en C1 en milieu de semaine.

Pour les Marseillais, cueillis sur le terrain de l'Olympiakos mercredi en Grèce (1-0), l'affaire fut difficile à sceller dans les bourrasques bretonnes. Mais le défenseur Leonardo Balerdi a trouvé la faille, pour rassurer son entraîneur André Villas-Boas avant la réception mardi de Manchester City en Ligue des champions.

"C'est une très bonne prestation collective, offensivement et défensivement", s'est satisfait le Portugais, dont l'équipe se replace au 4e rang.

Doublés pour Kean et Mbappé

Les Parisiens se devaient eux aussi de se rassurer, après le revers cuisant de mardi contre Manchester United (2-1) et au coeur d'une période de défiance concernant l'entraîneur Thomas Tuchel.

Contre la lanterne rouge du championnat, Dijon, la flopée de blessés du PSG n'a pas handicapé le club champion de France, sérieux tout au long de la rencontre avec un Neymar décisif quatre jours avant un périlleux déplacement européen chez le Basaksehir d'Istanbul.

Le nouvel attaquant italien Moise Kean a pu inscrire son premier but sous ce maillot trois minutes à peine après le début du match marqué par l'hommage plein d'émotion à Samuel Paty, le professeur d'histoire décapité en pleine rue il y a une semaine.

Il a même signé un doublé 20 minutes plus tard, bien servi par Neymar. Et Kylian Mbappé, préservé pendant 70 minutes, a eu le temps de marquer ses 5e 6e buts de la saison pour se positionner en tête du classement des buteurs et assurer au PSG la 1re place du classement, un point devant Lille et trois devant Rennes, battu vendredi par Angers (2-1).

Le Losc, seul club français vainqueur en Coupe d'Europe cette semaine (4-1 chez le Sparta Prague jeudi) aura l'occasion de reprendre sa place dimanche sur le terrain de Nice (17h00), juste avant le duel Lyon-Monaco (21h00).

Tout au long du week-end, en plus des hommages à Samuel Paty, un moment de recueillement sera respecté en mémoire de Bruno Martini, l'ancien gardien international décédé à 58 ans cette semaine.