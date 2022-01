Fécamp. Covid-19 : la Nuit des Musées s'adapte au couvre-feu

La Nuit des Musées de Fécamp, prévue le samedi 14 novembre, est contrainte de s'adapter au couvre-feu. Le musée des Pêcheries, qui devait être accessible gratuitement jusqu'à minuit, le sera finalement jusqu'à 20 heures. Les visites et animations prévues initialement dans la soirée seront reprogrammées dans l'après-midi, dans la mesure du possible. C'est notamment le cas pour le concert des chœurs du conservatoire de Fécamp et la projection du film La passion Van Gogh.