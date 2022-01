Le Havre. J'LH pas mon resto : quand les restaurateurs se serrent les coudes

J'LH pas mon resto (#jlâchepasmonresto). C'est le nom d'un collectif de restaurateurs du Havre, qui regroupe pour le moment une dizaine d'établissements, décidés à rassurer la clientèle et à poursuivre leurs activités malgré les contraintes imposées par le couvre-feu. Dès samedi 24 octobre, leurs clients devront en effet être rentrés chez eux à 21 heures. "Nous devons savoir rebondir le mieux possible. Charge à nous de proposer de nouvelles formules et d'inciter nos clients à continuer de nous soutenir", indique Léa Lassarat, dirigeante du restaurant Les Enfants Sages. Démarrer le service plus tôt le soir, intensifier la vente à emporter, ouvrir systématiquement le dimanche, etc., les membres du collectif proposent des dispositions à mettre en œuvre dans les restaurants, en fonction des contraintes de chaque établissement. Le collectif est ouvert à tous les restaurateurs. Il comprend également la BDH, la Colombe Niemeyer, le Grignot, Monsieur Auguste, le Pure, la Taverne Paillette, le W Wine Bar, le Bistrot Parisien et le Grand Bassin.