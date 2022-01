[Vidéo] Normandie. Alerte rouge pour le secteur de l'événementiel toujours à l'arrêt

La mise en place du couvre-feu, dans 33 communes de la Métropole de Rouen, puis dans l'ensemble de la Seine-Maritime, a signé un coup d'arrêt supplémentaire pour le secteur de l'événementiel en Normandie. Régisseurs, traiteurs ou encore intermittents du spectacle n'ont plus de travail.

Des emplois menacés

Plusieurs centaines d'entre eux se sont retrouvées jeudi 22 octobre, devant la préfecture de la Seine-Maritime à Rouen. Ils ont déployé de grandes affiches, installé de la sono et même mis en place un mur d'escalade. "Ça ne peut plus durer, il y a des familles en jeu, la culture en jeu et nos vies", dénonce Aline Chevel, intermittente du spectacle.

Au-delà des emplois, ce sont des entreprises entières qui voient leur avenir s'assombrir. Certaines sont proches de la faillite, d'autres essaient de résister, comme François David, chef d'entreprise dans l'agglomération rouennaise : "Aujourd'hui, nous sommes complètement à l'arrêt. Sur toute la partie événementielle, nous n'avons plus rien et les dernières mesures sur le couvre-feu ne nous ont pas aidés."