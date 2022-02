Seine-Maritime. De grands changements pour rentrer en études de santé

"On vit un grand changement cette année", confirme Benoît Veber, qui connaît sa deuxième rentrée universitaire en tant que doyen de l'UFR Santé à Rouen. La Première année commune aux études de santé, connue sous l'acronyme de Paces, n'existe plus, sauf pour les étudiants redoublants qui peuvent encore passer ce concours. Deux autres voies viennent remplacer ce dispositif (voir les détails dans l'encadré ci-dessous) : le parcours spécifique "accès santé" avec une option d'une autre discipline (PASS) et la licence avec une option "accès santé" (L.AS).

Diversifier les profils d'étudiants

Cette réforme est rendue nécessaire "par un défaut d'irrigation du territoire par les professionnels de santé, aussi bien en médecins qu'en dentistes", indique Benoît Veber. Pour autant, "nous n'avons jamais formé autant de médecins en France et donc, la réponse ne passe pas uniquement par l'augmentation du numerus clausus". Il y a un problème d'attractivité du territoire, lié notamment aux profils similaires d'étudiants en médecine qui intègrent les études de santé par l'ancien système. "50 % des étudiants rouennais vont partir ailleurs en France et donc, ce n'est pas parce qu'on en forme énormément en deuxième année que les besoins vont être palliés."

Ces nouvelles voies d'accès doivent permettre de "diversifier les profils", avec des jeunes ayant suivi des parcours divers. Il s'agit aussi d'éviter à ces étudiants de "se retrouver dans un cul-de-sac", si jamais ils n'ont pas les capacités suffisantes pour aller plus loin dans les études de santé. En ayant gardé un lien avec d'autres domaines de connaissances, "ces étudiants peuvent désormais se réorienter plus facilement", ajoute Benoît Veber, qui précise qu'il y a deux possibilités durant une licence pour passer le concours passerelle et poursuivre en santé.