[Photos] Seine-Maritime. Julie Zenatti et Rose tournent leur dernier clip sur la plage

Le paisible front de mer de Veules-les-Roses s'est animé, mercredi 21 octobre. Les curieux ont pu apercevoir une magnifique Triumph Spitfire de 1968 s'aventurer sur le sable humide à marée basse. Quelques minutes plus tard, Julie Zenatti arrivait, accompagnée de Rose, pour le tournage de son dernier clip. L'artiste était de passage cette semaine en Normandie pour deux clips : celui de Paisiblement fou, premier extrait de son futur album, et celui de Rien de spécial, écrit par Rose et qu'elle interprète en duo avec elle. Le choix de la Seine-Maritime s'est imposé comme une évidence. "On voulait une mer capricieuse, mouvante, quelque chose avec du caractère. Le cadre est magnifique, avec les falaises… On voulait ça : quelque chose d'un peu cyclothymique, d'un peu capricieux comme peut l'être la vie, ou les femmes qu'on est", explique-t-elle entre deux prises.

Tonalités pop et disco

Rien de spécial est né d'une rencontre qui a mué en admiration mutuelle, puis en amitié entre les deux artistes. "On s'est rendu compte que la thématique de cette chanson résonnait pour elle et pour moi de manière différente", détaille Julie Zenatti en expliquant qu'elle a finalement voulu que Rose, qui l'a composée, l'interprète aussi en duo avec elle. "On est complètement opposées, explique Rose qui a finalement accepté la proposition. Elle aime la vie paisible, avec un mari, des enfants, une maison… Tout ce que moi je n'ai pas ! J'ai vraiment flambé beaucoup", sourit la chanteuse, qui a publié dans Kerosène en 2019 comment elle s'est débarrassée de ses addictions.

C'est en tracteur que les chanteuses ont rejoint le tournage, sur la plage de Veules-les-Roses.

Au volant d'une Triumph Spitfire de 1968, le troisième personnage du clip.

Rien de spécial est une notion qui l'inquiète, l'angoisse presque même, quand Julie Zenatti y voit le signe que tout est sur de bons rails. De là, naît le duo à double sens que les deux femmes interprètent sur un rythme disco, à l'image du prochain album de Julie Zenatti, Refaire danser les fleurs, qui doit sortir le 22 janvier 2021. "Il y a un pendant un peu disco, un pendant un peu harmonique, plus Berger, et puis quelques ballades qui parlent d'amour et qui sont plus tristes, parce que c'est ce que j'aime !", explique la chanteuse.

Entre deux prises, raccord maquillage.

Une tournée en France, si tout va bien…

Le clip de Paisiblement fou, lui aussi tourné en Normandie, doit sortir au mois de novembre. Le duo avec Rose, Rien de spécial, est attendu pour le début du mois de janvier. Julie Zenatti doit enchaîner avec une tournée, avec d'abord La Cigale à Paris le 10 janvier, puis des dates dans toute la France, en fonction bien sûr du contexte sanitaire… "Pour l'instant, c'est maintenu", assure l'artiste.