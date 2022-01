Cherbourg-en-Cotentin. La mosquée appelle à une marche silencieuse en hommage à Samuel Paty

"C'est trop grave ce qu'il s'est passé. Une décapitation en pleine rue, en France, au XXIe siècle, c'est juste inimaginable", constate, atterré, Hicham Sahmoune, bénévole et porte-parole à la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin, après la mort, vendredi 16 octobre, de Samuel Paty, décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. La mosquée appelle tous les habitants, qu'ils soient musulmans ou non, à un rassemblement vendredi 23 octobre, pour une marche silencieuse en hommage à Samuel Paty. Un devoir, pour Hicham Sahmoune, à l'initiative de cette marche silencieuse : "Bien sûr que c'est une responsabilité de la part de l'ensemble des Français de confession musulmane d'intervenir, et de condamner, de montrer qu'on fait bloc face à ces barbares."

Hicham Sahmoune Impossible de lire le son.

La marche commencera vendredi à 14 h 45, par l'entrée au 46 rue Coluche, jusqu'à la Place Napoléon. "Ce message doit être repris à l'échelle nationale et dépasser les frontières", espère Hicham.