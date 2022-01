Chili: près de 600 arrestations au premier anniversaire de la révolte sociale

France-Monde. Des dizaines de milliers de Chiliens se sont rassemblés dimanche à Santiago pour le premier anniversaire d'une contestation sociale qui réclame depuis un an plus d'égalité, au cours d'une journée ternie par l'incendie de deux églises et près de 600 arrestations.