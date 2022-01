Caen. Brunch néo-zélandais chez Key's and Co

"Key's and Co est un coffee-shop inspiré de notre pays d'origine", explique Stéphanie Telling, l'une des gérantes du restaurant. Les brunchs sont à composer soi-même : boissons chaudes, smoothies, pancakes, pain perdu, œufs bénédicte, avocats ou encore des cheesecakes sont à la carte. "Les pancakes et les galettes de maïs sont fabriqués à partir de recettes typiques de la Nouvelle-Zélande", précise-t-elle. "Nous sommes aussi spécialisés dans les cafés, comme le flat white."