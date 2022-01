Manche. Quatre blessés dans un accident de la circulation

Les pompiers de la manche sont intervenus dimanche 18 octobre peu après 17h, sur un accident de la circulation qui impliquait 2 véhicules, route des Calandres à Isigny-le-Buat, près de Saint Hilaire du Harcouet (Manche).

L'un des 2 véhicules s'est retrouvé sur le côté, l'autre est resté sur ses roues. Le bilan est de 4 victimes : une femme de 25 ans et un enfant de 3 ans, légèrement blessés, ont été transportés au centre hospitalier d'Avranches. Un homme de 49 ans et une jeune fille de 10 ans, également blessés légers, ont été transportés sur le centre hospitalier de St Hilaire. 2 ambulances, 1 véhicule de secours routier, 1 véhicule de sécurisation, et 1 véhicule de commandement ont été mobilisés sur cet accident.