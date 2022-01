Seine-Maritime. Port du masque, vente d'alcool... Des mesures pour 11 communes du littoral

Alors que débutent les vacances de la Toussaint, le préfet de Seine-Maritime a pris des mesures de restrictions spécifiques sur onze communes littorales. Elle s'appliqueront dès samedi 17 octobre le week-end, les jours fériés et pendant toute la durée des vacances scolaires.

A Fécamp, Etretat, Dieppe, Le Tréport, Criel-sur-Mer, Varengeville, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Valéry-en-Caux, Yport, Veulettes et Veulles-les-Roses, le port du masque sera désormais obligatoire de 7 heures à minuit, pour toutes les personnes âgées de plus de onze ans. Cette mesure est applicable dans les centres-bourgs, perreys et sur les chemins de randonnée.

En parallèle, la vente d'alcool à emporter est interdite de 22 heures à 6 heures, tout comme sa consommation sur la voie public et dans les parcs et jardins. Une règle qui s'ajoute à la fermeture de tous les bars de Seine-Maritime à 22 heures.

Ces nouvelles dispositions sont prises "pour faire face à un afflux de touristes, parisiens notamment" indique Pierre-André Durand, préfet.