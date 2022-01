Caen. Règle des six : "Je ne vais pas rater un anniversaire"

Lors de son interview télévisée mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron a rappelé les gestes pour ralentir la pandémie de la Covid-19 : distance d'un mètre, lavage de mains, port du masque… Mais le chef de l'État a aussi ajouté la règle des six. Elle consiste à ne pas se regrouper à plus de six entre amis ou en famille. Sur le parvis de l'université de Caen, les jeunes, habitués à se réunir en groupe pour des soirées étudiantes par exemple, sont mitigés sur cette recommandation. "J'ai une soirée la semaine prochaine, on sera une dizaine et je vais y aller quand même, raconte Nathan. C'est l'anniversaire d'une amie, je ne vais pas le manquer !" Hugo, lui, est plus prudent. "J'estime que si on se voit en cours, ce n'est pas nécessaire de faire la fête. On peut d'ailleurs faire une soirée à six, encore faut-il avoir cinq amis !"

Pour son ami Victor, respecter cette règle des six est plus complexe, au restaurant universitaire notamment, "sur les heures de pointe". "Comme ce n'est pas obligatoire, on sait que des gens ne la respecteront pas", rétorque Théo.