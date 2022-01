Yvetot. Meubles neufs ou d'occasion,mon cœur balance

Confinement et télétravail ont amplifié une tendance : l'intérêt croissant des Français pour leur intérieur. Au cœur des préoccupations, l'ameublement, car quoi de plus désagréable que de devoir télétravailler mal assis et sur une table inadaptée ? Aux Meubles Cauchois - Meubles contemporains, à Valliquerville, on a la réponse : "Le lendemain du déconfinement, trois jeunes couples sont venus acheter tables et chaises. Ils s'étaient rendu compte que c'était important d'être bien installé." Ici, on fait plutôt dans le haut de gamme. Ce que tout le monde ne peut pas forcément se permettre, d'une part, et d'autre part, les attentes ne sont pas toujours celles-là.

Selon les modes et les envies

Il fut un temps où l'on se meublait pour la vie. Aujourd'hui, la mode et les envies incitent au changement. Pour cela, il y a deux options, le neuf ou l'occasion.

Côté neuf, on trouve toutes les gammes de prix. Alors que les chaînes de magasins s'adaptent aux petits budgets et permettent de changer plus souvent, le petit commerce a souvent l'avantage de répondre à un besoin précis, offrant du sur-mesure et des pièces qui vont durer dans le temps.

Côte occasion, l'avantage c'est le prix défiant toute concurrence. Les Français en sont de plus en plus friands, trouvant leur bonheur dans les brocantes, vide-greniers, ressourceries, petites annonces du journal et évidemment sur internet. Mais avec le regain d'intérêt pour l'occasion, il y a aussi le souci de donner une seconde vie à des objets qui auraient fini en déchetterie ou l'envie d'apporter sa patte. On customise, on repeint soi-même. Témoignent de cette tendance les tutoriels qui se multiplient sur le Net et les ateliers qui se créent pour apprendre à chacun à refaire sa déco. Le top, c'est aussi d'associer le neuf et l'ancien.