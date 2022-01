Coutances. Regnault va construire une nouvelle usine pour 15 millions d'euros

L'entreprise Regnault, carrossier constructeur installé à Coutances depuis 1907, est à l'étroit. La production à 1 000 véhicules par an ne peut plus être dépassée. Ses dirigeants vont donc construire une nouvelle usine, sur un site de près de 10 hectares situé sur la zone d'activité du Château de la Mare, proposé par l'agglomération Coutances Mer et Bocage. Un très gros projet de 15 millions d'euros devenu une nécessité, les sites ne pouvant plus absorber de nouveaux marchés, comme le déplore Olivier Regnault, le président de la société.

Cette nouvelle unité de production sera aussi intégrée à l'environnement, avec notamment la protection de zones humides et boisées. C'est aussi un atout par rapport à certains clients étrangers, affirme Olivier Regnault.

Olivier Regnault souhaite aller vite, désormais. De gros projets sont en cours, notamment la loi de programmation militaire qui prévoit le renouvellement des véhicules de l'armée pour les 10 prochaines années. La nouvelle usine devrait ouvrir à l'été 2022.

Le nouveau site offrira une forte capacité de production. - DNS

Avant cela, une procédure de concertation préalable du public est imposée pour une modification du plan local d'urbanisme. Trois réunions publiques sont programmées, le 26 octobre et le 16 novembre, en mairie de Coutances, et le 7 novembre, directement sur le site à 10 heures.

La nouvelle usine sera installée sur le site de la zone du Château de la Mare à Coutances. - DNS