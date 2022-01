Normandie. L'émission J'aime ma ville s'installe à Rouen

C'est un nouveau rendez-vous sur l'antenne de Tendance Ouest. Chaque mois, dans l'émission J'aime ma ville, la rédaction part à la découverte d'une ville normande à bord de son studio mobile, pour faire connaître son histoire, ses spécialités culinaires ou encore ses grands rendez-vous culturels.

Première à Rouen

Pour la première édition, le mercredi 14 octobre, J'aime ma ville s'installe sur le parvis de la cathédrale de Rouen. À chaque début d'heure, juste après les actualités locales, les invités se succéderont au micro tout au long de la journée. Le deuxième auteur le plus vendu en France, un plat servi à la table des plus grands, des déambulations pour découvrir les secrets de la ville… Voilà pour une partie du programme ! Et qui de mieux que les Rouennais pour jouer les ambassadeurs et vanter les qualités de la ville aux cent clochers ?

Dès 8 heures du matin, les passants pourront rencontrer les équipes de Tendance Ouest et leurs invités, installés dans le centre-ville de Rouen pour cette grande première de J'aime ma ville.